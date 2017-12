Cinquina Caronnese, beffa per la Varesina

CARONNESE – INVERUNO 5-0 (2-0)

Tutto facile per la Caronnese, capolista che viaggia sempre di buon passo in vetta al Girone A. Gli uomini di Aldo Monza hanno demolito al “Comunale” l’Inveruno con il punteggio di 5-0 in una partita che ha avuto poca storia e si godono il panorama dall’alto nonostante la vittoria del Gozzano nell’anticipo sul Derthona.

La partita si sblocca al quarto d’ora nel modo più decisivo possibile. L’Inveruno (che non era partito male) resta in dieci per il rosso diretto a Scannapieco, autore di un fallaccio nel fermare un’azione rapida e pericolosa dei rossoblu. La punizione successiva, calciata magistralmente da Mantovani, ha dato il vantaggio alla Caronnese che ha poi avuto vita piuttosto facile con la superiorità numerica.

Intorno alla mezz’ora il raddoppio: dopo un tentativo a vuoto di Corno è stato Massaro a trafiggere il portiere Frattini con la rete del 2-0, risultato con cui le squadre sono andate al riposo.

Al rientro, implacabile, la capolista ha presto portato a tre le marcature di nuovo con Massaro, anch’egli autore di un gol su punizione dopo 5′. Messo in ghiaccio il risultato la Caronnese ha amministrato senza rischiare granché con Monza che ha inserito Marconi, Cominetti e Roveda poco prima del quarto d’ora. Proprio Cominetti ha subito scaldato i guantoni a Frattini, anche se la quarta rete è arrivata per opera di capitan Corno. Cominetti ha invece chiuso l’elenco dei marcatori, andando a siglare il definitivo 5-0 a pochi minuti dal fischio finale.

Marcatori: Mantovani (C ) al 15′ pt, Massaro (C ) al 32′ pt; Massaro (C ) al 5′ st, Corno (C ) al 20′ st, Cominetti (C ) al 43′ st.

Caronnese: Gionta, Braccioli, Ferrara (Marconi dal 12′ st), De Angeli, Mantovani, Costa, Baldo (Cominetti dal 12′ st), Puccio (A. Giudici dal 24′ st), Massaro (Galletti dal 40′ st), Corno, Villanova (Roveda dal 13′ st). All. Monza. A disp.: Maimone, Compagnone, Baca, Bamba.

Arbitro: Costanza di Agrigento (Citterio e Scapini).

Note. Giornata fredda e soleggiata, terreno in buone condizioni. Espulso: Scannapieco (I). Ammoniti: nessuno. Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 2′ e 3′.

VARESINA – FOLGORE CARATESE 0-1 (0-0)

Finale velenosissimo e immeritato per una Varesina che ha giocato ad armi pari (anzi, meglio) contro la Folgore Caratese ma si è ritrovata con un doloroso “zero” in mano al fischio finale del signor Cavaliere a causa della rete in pieno recupero siglata da Antonucci.

Un vero peccato, perché la squadra di Marzio è stata autrice di una buona prova e soprattutto ha creato diverse occasioni da rete, non sfruttate però dagli avanti e in particolare da un Giovio impreciso sottoporta.

Il primo tempo ha visto presto (13′) la Varesina vicina alla rete con Shiba, arrivato davanti al portiere ma murato proprio dall’intervento di Rainero. Poi si sono visti alcuni falli, anche duri, che hanno spezzettato la prima parte di gara, periodo in cui comunque sono stati i rossoblu i più vicini al vantaggio. Punizione magistrale di Giglio fuori di poco e tiro alzato da Giovio sopra la traversa su assist di Shiba. La Caratese si è vista poco prima dell’intervallo con Gambino, ma la sua deviazione è sfilata di poco a lato.

Nella ripresa botta e risposta nel primo quarto d’ora: prima Giovio ha messo fuori da buona posizione dopo un’azione corale, poi Gambino ha trovato la risposta di Del Ventisette, abile a respingere un’inzuccata sottomisura. Il portiere di casa si è ripetuto anche su Carbonaro e allora Marzio ha deciso di cambiare: dentro nell’ordine Martinoia, Carpentieri e Mira.

Quando però la Varesina ha cercato il colpo della vittoria la Folgore si è ben difesa e nel finale gli ospiti hanno trovato la rete decisiva. Dopo l’ennesimo tentativo di Gabino parato dal Del Ventisette in uscita, Antonucci – ben appostato – ha realizzato in tap in al minuto 91′. Troppo tardi, e troppo duro, perché la Varesina riuscisse a replicare.

Marcatore: Antonucci (F) al 46′ st.

Varesina: Del Ventisette; Tino, Shiba, Giovio (Carpentieri dal 32′ st), Osuji (Mira dal 35′ st), Morello (Martinoia dal 19′ st), Broggi (Ghidini dal 40′ st), Menga, Albizzati, Milianti, Giglio. All. Marzio. A disp.: Vaccarecci, Vinasi, De Fazio, Ghidini, Jozic, Geraci.

Note. Giornata fredda e serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Gambino, Peluso.