Comincia Masterchef, arriva un varesino

Non ha fatto in tempo a partire la nuova edizione di Masterchef, ieri sera 21 dicembre 2017 su SkyUno, che all’orizzonte si profila – e si spera – un concorrente varesino.

Alle selezioni si è presentato, infatti Davide Aviano: ha 37 anni, una moglie, Anna Lisa, che ha “aspettato per 10 anni” e, per ora, ha conquistato i giudici di Masterchef con il suo baccalà e la sua storia d’amore e di cucina (“Ho imparato a cucinare per lei, che aveva disturbi alimentari, e che ho convinto a mangiare bene con la creatività”).

Per lui tre si su quattro: l’unico perplesso nel dargli il grembiule è stato infatti Bruno Barbieri, mentre il “nuovo acquisto” Antonia Klugmann, chef stellata della Venezia Giulia, bollata come severissima al suo esordio in sostituzione di Carlo Cracco, l’ha valutato molto positivamente.

Il suo percorso inizia qui, ma subirà una serie di selezioni prima di arrivare tra i veri finalisti. Ma intanto, il dado è tratto. Raggiungerà alla fine la cucina più famosa d’Italia?