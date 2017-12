I commenti dei politici: “Varese è sul binario giusto”

Maria Chiara Gadda, deputata del PD: «Impegno mantenuto, inaugurazione nei tempi che ci eravamo dati» Governo ha fatto la sua parte sbloccando stallo sui lavori e restituendo oggi l’opera completata. Avevamo promesso la conclusione dei lavori per la Arcisate-Stabio quando ancora in molti credevano l’opera destinata ad un binario morto. Ed in effetti, nel 2013, era difficile immaginare questo risultato, con i tanti rimpalli di responsabilità che tutti ben conoscono. Oggi fa piacere vedere che ci siano tutti ad inaugurare l’opera. Abbiamo mantenuto la promessa e rispettato il cronoprogramma definito con i sindaci del territorio e i cittadini».

Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia: «È una giornata storica: viene completato oggi un percorso che ha portato ad avere un collegamento trasfrontaliero che migliorerà le relazioni tra Varese, il Canton Ticino, Como e tra qualche mese anche verso l’aeroporto di Malpensa. Regione Lombardia ha investito molto in questi anni sul trasporto su ferro e l’inaugurazione di oggi lo conferma ulteriormente. Questa infrastruttura ha anche un significato simbolico nel rafforzare le relazioni tra Italia e Svizzera. La costruzione di un collegamento tra non avveniva da oltre un secolo».

Alessandro Alfieri, consigliere regionale PD: «Non solo l’inaugurazione di un’infrastruttura fondamentale, ma anche un giorno di festa per il territorio dopo tanti anni di cantieri e difficoltà. L’Arcisate-Stabio, collegamento strategico fra Svizzera-Varese-Malpensa, è finalmente realtà grazie anche all’intervento risolutore del Governo che con il ministro Delrio ha sbloccato i lavori. Il ringraziamento va anche a tutti i lavoratori che hanno permesso di arrivare oggi al risultato. Adesso massima attenzione all’impatto che la riapertura della ferrovia avrà sui comuni interessati, soprattutto per quanto riguarda le mitigazioni ambientali e la messa in sicurezza».

Alessandro Sorte, assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità: «.Grazie all’intervento della Regione siamo riusciti a sbloccare un cantiere che negli anni si era trascinato dietro troppi problemi. Pur non essendo di nostra diretta competenza, abbiamo sempre confermato il nostro interesse per questo collegamento che, sicuramente, faciliterà le relazioni, non solo ferroviarie, fra Italia e Svizzera».

Davide Galimberti, sindaco di Varese: «È stata una grande emozione oggi partecipare al primo viaggio inaugurale della nuova linea Arcisate Stabio, insieme ai comuni della Valceresio. Un grande risultato per la nostra città e il territorio. Varese da oggi entra in comunicazione con il mondo e si aprono nuove opportunità di mobilità, di sviluppo e di crescita. E’ stata una settimana intensa: siamo partiti lunedì con la firma a Roma insieme al Presidente del Consiglio Gentiloni della convenzione per il Bando Periferie per il progetto che cambierà Varese rilanciando l’area delle stazioni, grazie ad un finanziamento di 18 milioni. Oggi il Governo e il Ministro Delrio arrivano a Varese a inaugurare la prima corsa della nuova Arcisate Stabio che mette la nostra città finalmente al centro del futuro. Il gioco di squadra tra Comune e Governo fa vincere Varese. È un natale pieno di fiducia per tutti i varesini. Avanti così. Siamo sul binario giusto».

Francesca Brianza, assessore di Regione Lombardia e delegata ai rapporti con la Confederazione Svizzera: «Una svolta epocale per le relazioni tra Lombardia, Svizzera e il Canton Ticino. Un’opera fondamentale attesa dal territorio. Si tratta di un’opera decisiva che finalmente giunge a compimento. Questa nuova tratta ferroviaria rappresenta una svolta per i nostri lavoratori frontalieri; un’opera che andrà a portare enormi vantaggi sotto molteplici aspetti, dal turismo, allo sviluppo di Malpensa, con evidenti benefici per tutto il nostro territorio. Ora siamo ancora più vicini alla Svizzera e a tutto il resto d’Europa».