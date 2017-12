Commissariato, gli orari degli uffici per le festività di inizio anno

Prima la sicurezza e il controllo del territorio, poi gli uffici. Il Commissariato di Gallarate comunica che, per le festività di fine anno, si è resa necessaria la parziale chiusura degli uffici al pubblico degli sportelli per la ricezione delle istanze amministrative in modo da non inficiare il pattugliamento del territorio di competenza.

L’ufficio armi sarà chiuso venerdì 5 gennaio; l’ufficio immigrazione sarà chiuso nei giorni di mercoledì 3 e giovadì 4 gennaio mentre venerdì 5 sarà aperto solo al mattino; l’ufficio passaporti seguirà il consueto orario di ricezione del pubblico con apertura martedì 2 gennaio (mattino e pomeriggio) e giovedì 4 gennaio (solo al mattino).