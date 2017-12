Concerto di fine d’anno alla Soms di Caldana

In occasione di queste festività Natalizie la Soms di Caldana ha organizzato il Concerto di Fine d’Anno con musiche natalizie che si terrà presso il Teatro Soms in Via Malgaini, 3 a Cocquio Trevisago il 30 dicembre alle ore 18.

In quell’occasione parteciperà la soprano varesina di fama internazionale Francesca Lombardi Mazzulli, accompagnata dal maestro Roberto Villa al pianoforte.

Al termine del concerto un brindisi tutti insieme. L’ingresso è gratuito e libero.