Concerto Lions di Natale, si scommette sul jazz

Sono aperte le prevendite per i biglietti della 22° edizione del Concerto di Natale organizzato da Lions Club Saronno Host in programma venerdì 15 dicembre alle 21 al teatro Giuditta Pasta.

Lo spettacolo è l’occasione per raccogliere fondi per contribuire alla realizzazione di uno sportello di ascolto per la prevenzione di comportamenti autolesivi negli adolescenti, con particolare attenzione al ritiro sociale, fenomeno in crescita anche nella nostra società.

Quest’anno, a condurre l’orchestra sarà Paolo Tomelleri, da oltre quarant’anni protagonista della scena musicale nazionale e internazionale, che ha ideato un concerto con un repertorio di brani della musica tradizionale del jazz anni ’40 e ’50, interpretati dall’orchestra 52th Street All Stars, formata da Emilio Soana alla tromba, Sophia Tomelleri al sax alto, Alberto Buzzi al sax tenore, Gilberto Tarocco al sax baritono, Marco Bianchi al vibrafono, Fabrizio Bernasconi al pianoforte, Marco Mistrangelo al contrabbasso, Tony Arco alla batteria e Irene Natale, voce solista.

Al termine del concerto, gli spettatori saranno invitati al rinfresco per il tradizionale scambio di auguri.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 25 euro i biglietti possono essere acquistati direttamente a teatro la sera stessa dello spettacolo o in prevendita, senza costi aggiuntivi,ad Arredamenti Riva, Ottica Bergamini e Cartoleria Marco.