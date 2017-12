Il concerto di Natale apre la rassegna Musica in Circolo

Parte con l’ormai tradizionale Concerto di Natale la sesta edizione della rassegna di musica classica in Ospedale Musica in Circolo.

Il primo appuntamento è in programma nella hall dell’Ospedale di Circolo per domenica 17 dicembre, alle ore 17.00, con i Solisti de Metropolitan Milano Orchestra.

Insieme ai solisti, si esibiranno Rossana Calvi, primo oboe dell’Orchestra La Fenice di Venezia, originaria di Varese, e la giovane soprano Maria Chiara Cavinato, sempre di Varese.

Come ogni anno, il concerto di Natale vuole essere l’occasione non solo per ritrovarsi insieme e scambiarsi gli auguri di Natale, ma anche per ringraziare in un’atmosfera gioiosa tutti coloro che, come volontari o come benefattori, hanno contribuito ad aiutare l’Azienda Sociosanitaria ad offrire un servizio sempre migliore ai propri pazienti.