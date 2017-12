Concerto di Natale con la band di Gerenzano

Appuntamento con il concerto di Natale del Corpo Musicale di Gerenzano che si terrà venerdì 15 dicembre, alle 21.00, al Teatro Filippo Neri di Gerenzano.

Il programma, vario ed originale, renderà omaggio a molti autori che hanno fatto la storia della nostra musica. Tra i titoli più conosciuti ci sarà American Patrol, un brano di Glenn Miller che ha fatto la storia del Jazz, il Califfo di Bagdad di Boieldieu, un tributo ad Harry Potter e Rikudim che ci porterà in Israele con le sue musiche ed atmosfere.

Non mancheranno inoltre brani che daranno risalto ad alcuni solisti della banda e ci introdurranno nel magico periodo natalizio.

Ad impreziosire la serata saranno le ragazze delle majorettes che si esibiranno, per la prima volta in questo concerto, in contemporanea alla banda con esercizi studiati e costruiti sui alcuni brani; un lavoro impegnativo e nuovo che le ragazze hanno accettato con piacere.

Ospiti speciali della serata saranno anche gli allievi dei corsi di musica che intratterranno gli spettatori con alcuni semplici brani che tanto hanno studiato e vogliono presentare alla popolazione.

Queste e tante altre sorprese vi aspettano. Questo è l’appuntamento più significativo per nostra associazione, un momento di incontro con la popolazione che conclude un anno musicale ed associativo giunto al termine tra molte difficoltà, abbandoni e nuovi acquisti. Un occasione per mostrare il nostro lavoro e augurare a noi e ai presenti un 2018 ricco di soddisfazioni e crescita, pronti ad affrontare le tante sfide e cambiamenti che il presente pone sul nostro cammino ogni giorno.