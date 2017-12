Concerto di Natale con la banda di Crenna e i cori del quartiere

Anche Crenna ha il suo momento musicale natalizio: martedì 19 dicembre, alle 21, la chiesa parrocchiale di San Zenone ospita il tradizionale concerto del Corpo Musicale “La concordia” di Crenna, unica banda della città di Gallarate.

Insieme al benemerito sodalizio musicale si esibiranno anche il coro delle classi quarte e quinte della scuola primaria del quartiere e il coro del Liceo Scientifico Da Vinci.

Un’idea nata nel 2009 con l’attuale presidente della banda Claudio Zaro e l’allora dirigente scolastica Francesca Macchi per promuovere una maggior interazione tra scuola e quartiere, un’idea trasformatasi in successo grazie anche a Silvano Scaltritti, direttore della banda, compositore di fama mondiale che ha facilitato il lavoro proponendo, come autore, brani che hanno sempre entusiasmato pubblico, musicanti e bambini.

Un progetto che l’istituto comprensivo Ponti ha sempre appoggiato anche con l’attuale dirigente Francesca Capello e la vicaria Nadia Pisoni. Un progetto ambizioso che si consolida per gli alunni delle classi quarte e quinte ( e terze) non solo un periodo di formazione vocale in preparazione al concerto ma anche una secondo quadrimestre volto alla comprensione ritmico musicale con un maestro d’eccezione, Mattia Roscio e l’appoggio dei docenti di quarta e quinta sempre presenti a tutti i concerti.

Mattia Roscio, oltre ad essere vice maestro della banda e direttore del coro di voci bianche è anche il direttore del coro dei Licei di Gallarate, unitosi a questo concerto tre anni fa.

Nove anni ricchi di emozioni, questo concerto, presentato da Silvano Prati, non ha mai deluso le aspettative, carico di energia e atmosfera natalizia.

L’appuntamento dunque è per Martedì 19 Dicembre presso la chiesa San Zenone di Crenna, p.zza Repubblica, Gallarate, ore 21.