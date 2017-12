Concerto di Natale in parrocchiale

Nel segno della tradizione il concerto del Corpo Musicale di Ferno che si terrà sabato 16 dicembre 2017, alle 21.00, nella Chiesa Parrocchiale del paese.

A dirigere i musicisti sarà il maestro Fulvio Clementi che spiega come la serata musicale di sabato sarà l’occasione per salutare l’inizio delle festività natalizie attraverso una festa di note, atmosfere suggestive, emozioni, ma anche attraverso momenti di riflessione comune per sentirsi più uniti e vicini gli uni agli altri.

Il programma prevede brani tratti dalle più alte opere del panorama musicale di tutti i tempi ma la serata sarà naturalmente allietata anche dall’esecuzione di brani che risentono della magica atmosfera viennese e della tradizione tipicamente natalizia.

L’invito è quindi quello di partecipare numerosi per una piacevole serata in attesa del Natale.