Concerto di Natale del Puccini in Basilica

Le alunne e gli alunni del Coro delle voci bianche e del Coro polifonico del Conservatorio Puccini, con la partecipazione straordinaria del Coro da Camera del Conservatorio di Como, saranno le stelle del Concerto di Natale proposto dall’istituto musicale gallaratese.

L’appuntamento è per mercoledì 20 dicembre, alle ore 20:30, nella Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate.

«Il concerto vuole essere il punto di arrivo di un percorso dedicato allo studio dei ragazzi nel Coro e rappresenta il proseguimento di un progetto corale che da tempo le due Istituzioni propongono al pubblico quale risultato della grande attività di formazione e di didattica. La collaborazione del Conservatorio “G. Verdi” di Como con il Conservatorio «G. Puccini» di Gallarate rientra pienamente nel percorso formativo delle due Istituzioni musicali».

PROGRAMMA

Coro di voci Bianche I.S.S.M. Puccini

Hosanna Deo! G. Gilpin

Cantico delle Creature R. Ortolani

Il mattino della domenica F. Mendelssohn

Hine ma tov Arr. L.Beery

Carol of the bells M. Leontovich

Coro Polifonico I.S.S.M. Puccini

Gaudete! Arr. B. Parry

Zum Abendsegen F. Mendelssohn

Ex Sion J. G. Rheinberger

Omnis mundus jucundetur G. Mezzalira

O Holy Night A. C. Adam

Come to the music J. M. Martin

pianoforte: Gabriele Salemi

flauto: Katia Comunetti, Gianna Visintin – direttrice