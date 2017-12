Il concerto natalizio dedicato a Marilena Vigani

Domenica 17 dicembre, il presidente Giancarlo Clará ha colto l’occasione per dedicare il concerto natalizio del Corpo Musicale di Grantola a Marilena Vigani.

Il sindaco Adriano Boscardin ha ricordato Marilena come figura attiva in ambito sociale e culturale, mancata improvvisamente all’affetto dei suoi cari domenica 10 dicembre mentre collaborava con il gruppo musicale “Acoustic Derams” allo svolgimento del loro spettacolo:” Il Cantico di Natale” tenutosi in San Carlo.

Il Sindaco ha inoltre ringraziato i volontari che si sono impegnati con tutte le loro energie nel tentativo di salvarla.

Unitamente a tutti i grantolesi anche gli “Amici della San Carlo” addolorati per l’accaduto esprimono il loro cordoglio a parenti e amici.