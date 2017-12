Il concerto natalizio “InCanto a Cardano”, chiusura del progetto inserito nel Piano Diritto allo Studio “Do, Re, Mi Fa…cciamo un coro”, grazie al successo riscosso nel Natale 2016 con circa 150 bambini (6 classi) ed un pubblico gremito con circa 700 persone si ripresenta per giovedì 21 dicembre 2017 ore 21 alla Parrocchia del Cuoricino

Il successo ottenuto lo scorso anno, dall’iniziativa seguita dal consigliere Stefano Dozio, ha consentito di ripresentare l’iniziativa in collaborazione con l’associazione corale NeoVibes con due importanti novità in ottica di un miglioramento continuo: un unico maestro, Fabio Zambon, in entrambi i plessi per le cinque classi di quinta elementare e la possibilità, extracurricolare, per i giovani cantori di proseguire l’esperienza corale dopo “InCanto a Cardano II” in uno specifico Coro di voci bianche.

L’amministrazione comunale, fin da subito, ringrazia la coesione e la collaborazione mostrata dalla neonata Comunità Pastorale Maria Ausiliatrice soggetto ospitante, l’associazione corale Neovibes soggetto organizzatore, il Comitato Genitori per il supporto ed il rinfresco di fine concerto, Pixel FotoClub per la parte fotografica, il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze che come la scorsa edizione presenterà la serata, la Pro Loco e lo sponsor Caffe Cortes.

A seguito del Concerto saranno distribuiti i questionari, come lo scorso anno, sia ai cantori che ai loro genitori per valutare la bontà del progetto ludico e pedagogico.