Condizioni meteo e guasti: disagi ai collegamenti ferroviari

Avverse condizioni meteo e guasti stanno provocando disservizi alla circolazione ferroviaria.

I viaggiatori e la stessa Trenord, questa mattina martedì 12 dicembre, segnalano diversi problemi in particolare sulla linea di Domodossola: sulla tratta Domodossola-Gallarate-Milano le “avverse condizioni meteo” hanno comportato a cancellazioni e forti ritardi (fino a 55′, sul treno 10403 da Arona per Garibaldi).

«I primi quattro treni del mattino sono stati cancellati (2141, 2143, 10405 e 2145), ufficialmente per guasti ai treni e per le avverse condizioni meteo» spiega il Comitato Pendolari Gallarate-Milano.

Che avanza una spiegazione alternativa: «Noi temiamo invece che sia stato il ghiaccio che si è formato sulla linea aerea all’altezza di Stresa (dove risulta fermo da oltre 2 ore Il treno EuroNight da Parigi per Venezia). Basterebbe che Rfi chiedesse alle imprese ferroviarie (anche merci) di far passare un locomotore durante la notte con la funzione di rompighiaccio ed il problema sarebbe risolto. Ma attendere il disgelo costa meno».

Sulla Luino-Gallarate disagi per un guasto a un passaggio a livello: il convoglio Tilo 25328 si è arrestato a Travedona Monate. Un tempo si poteva effettuare la “marcia a vista” (passaggio a passo d’uomo, vedi qui) ma nuove norme di sicurezza impongono lo stop fino a che l’intersezione non viene presidiata da altro personale.

Sul ramo delle FerrovieNord, per un guasto il treno in partenza alle 6.08 da Laveno è fermo e saltano le corse corrispondenti. Cancellato anche il collegamento previsto alle 6.02 da Milano diretto a Malpensa e così quella delle 7.25 da Centrale per l’aeroporto.

Ritardi anche sulla linea Saronno Seregno.