Confermato il canone Rai a 90€. Come chiedere l’esenzione

L’importo del canone Rai per il 2018 resta di 90 euro. È quanto previsto nel nuovo pacchetto di emendamenti alla manovra del Governo.

L’importo verrà pagato all’interno della bolletta dell’energia elettrica, come avviene dal 2016, in dieci rate mensili.

CHIEDERE ESENZIONE CANONE RAI

Va ricordato che la norma prevede “ la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv ”. Questo significa che se non si è in possesso del televisore, e dunque non si deve pagare il canone, questo va esplicitamente comunicato dal cittadino stesso entro il 31 dicembre del 2018 utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione disponibile online.

C’è tempo fino al 31 dicembre del 2018 ma è importante specificare che le rate vengono prelevate attraverso la bolletta elettrica già a partire da gennaio. Questo significa che se si presenta il modulo di esenzione ad anno inoltrato per riavere i soldi anticipati bisogna richiedere il rimborso.

CHI DEVE PAGARE IL CANONE RAI

Chi possiede un televisore e sia intestatario di un contratto per l’utenza elettrica. L’imposta si paga solo sulla prima casa e una sola volta per famiglia, a condizione che i coniugi e i figli siano tutti residenti nello stesso immobile.