Stoà a confronto su “economia e carità”, ci saranno anche Gadda e Lupi

Il centro giovanile Stoà, in collaborazione con la mensa dei poveri frati minori di Busto Arsizio, ha organizzato il terzo appuntamento della rassegna “Economia e carità” che si tiene questa sera, venerdì 1 dicembre, alle 21 al teatro Fratello Sole di Busto.

Il titolo dell’evento è “Politica e servizio: ossimoro e realtà” e vedrà la partecipazione dell’onorevole Maria Chiara Gadda e dell’onorevole Maurizio Lupi con la moderazione della giornalista Angela Grassi.

Il tema della serata sarà quello di concentrarsi sulle problematiche attuali e le strategie per contenerle e risolverle, come ad esempio la legge Gadda sul recupero delle eccedenze alimentari e sulla loro donazione per solidarietà sociale.

La rassegna, che ha visto la presenza dottor Davide Maggi docente di Economia presso l’Università del Piemonte Orientale e Francesco Nicastro, responsabile e coordinatore delle realtà caritative sul territorio di Busto Arsizio, continuerà il 17 dicembre al centro giovanile Stoà con una cena sostenibile a tema natalizio e il primo febbraio con un intervento di don Paolo Gessaga dal titolo “Quale carità?”.

Oltre al percorso formativo verrà data la possibilità di entrare in contatto con alcune realtà caritatevoli che operano a Busto Arsizio, al fine di vivere la dimensione della povertà nella prossimità e condivisione, con l’ambizione di superare l’approccio esistenziale.