Congresso della F.I.M.A.A alle Ville Ponti

Venerdì 15 dicembre presso il Centro Congressi delle Ville Ponti di Varese, con inizio alle 17, si terrà il 34° convegno F.I.M.A.A (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) della provincia di Varese. Il tema al centro del congresso sarà “Agenti immobiliari, protagonisti della ripresa”. (nella foto da destra Santino Taverna e Dino Vanetti)

Il programma prevede l’intervento e il saluto di Giorgio Angelucci, presidente Uniascom provincia di Varese, e di Giuseppe Albertini, presidente della Camera di Commercio di Varese. A seguire Davide Galimberti, sindaco di Varese, che parlerà del “Rilancio della città: quale futuro per il mondo immobiliare, Mauro Temperelli, segretario generale della Camera di Commercio di Varese, che affronterà il tema del “Rilancio del territorio – proiezione turistica verso il comparto immobiliare”. Alberto Lunghini, consulente immobiliare Reddy’s Group Srl, parlerà dei “Cicli del mercato immobiliare italiano e la curva della gestione dinamica di un patrimonio”. Sono previsti anche gli interventi di Giuseppe Vuolo, editore di “Living Is Life”, e Santino Taverna, presidente nazionale F.I.M.A.A, che parlerà della figura del “Mediatore nell’attuale mercato”. Lorella Brandolini e Emanuele Cadei, componenti del consiglio provinciale di F.I.M.A.A Varese, parleranno di formazione in aula e videolezioni, MassimoTufano della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate spiegherà che cos’è la “Casa a contatore zero”. Infine Enrico Quadri tratterà il tema dei mutui e del mercato immobiliare. Modera Dino Vanetti vice presidente della F.I.M.A.A provinciale.