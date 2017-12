Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi

Questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Vedano Olona si è insediato il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, con la proclamazione del neo-eletto Sindaco del CCRR, Beatrice Sassi, 1° C, e dei giovani consiglieri eletti, in rappresentanza delle 6 liste che si sono candidate:

1. Diana Macchi, 1°C

2. Samuele Nigretti, 2°D

3. Sara Tamburrano, 5°A, vicesindaco

4. Gabriele Maurizi, 3°D, segretario

5. Giorgia Benassi, 4°A

6. Rebecca Saiu, 4°A

7. Francesco Valenti, 2°B

8. Francesco Donadini, 5°A

9. Aziz Loci, 4°C

10. Milo Parentini, 3°B

11. Benedetta Negri, 1°C

12. Andrea Beghi, 2°B

L’intera cerimonia si è svolta all’interno di una seduta aperta del Consiglio Comunale degli “adulti” alla presenza del Sindaco Cristiano Citterio e della Dirigente scolastica Prof.ssa Paola Tadiello oltre agli insegnanti dei ragazzi e un folto gruppo di genitori e nonni commossi. Il CCRR, giunto alla seconda esperienza, è un’iniziativa ad alto valore civico ed etico: il nuovo Sindaco dei ragazzi, accettando l’incarico di fronte ai suoi compagni si impegna a continuare il percorso già iniziato due anni fa tra l’Amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo.

Un progetto che prevede diversi passaggi: oltre alla rigorosa organizzazione per le elezioni (che ha visto una campagna elettorale basata su video realizzati con sorprendenti creatività e professionalità), dopo il grande lavoro di approfondimento da parte di studenti e insegnanti in collaborazione con l’Amministrazione comunale su temi come la democrazia e il funzionamento delle istituzioni, si proseguirà su tematiche ambientali. Ciò in considerazione della grande attenzione per la natura e la mobilità che emerge dai “programmi elettorali” delle liste rappresentate, come l’attenzione per le esigenze degli utenti deboli tra cui bambini, anziani e disabili.

Uno strumento che si è dimostrato utilissimo per dare concreta attuazione anche all’interno della programmazione comunale dell’art. 12 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia che recita: «Ascolto delle opinioni del minore: i bambini hanno diritto a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni».

L’’insediamento del CCRR è stato preceduto dalle cerimonie di consegna degli encomi ai volontari che si sono particolarmente distinti per il loro contributo alla comunità vedanese e delle borse di studio ai vincitori dell’iniziativa “Borsa di studio Prof. Cosimo Conterno”.

Hanno ricevuto l’encomio dalle mani del Sindaco Citterio e dell’Assessore Marzia Baroffio, i cittadini:

– Luigi Rusconi

– Sandro Gambarini

– Delfina Pella

– Davide Contini

– Vito Zaccardo

Ognuno con specifiche motivazioni ma principalmente per l’impegno che li ha distinti nel campo sociale e attività a favore del loro paese.

Per quanto riguarda le borse di studio “Prof. Cosimo Conterno”, i 3 premi assegnati dalla commissione giudicatrice sono stati consegnati dal Presidente e dall’Amministratore delegato di LATI Industria

Termoplastici S.p.A., soggetto promotore, a:

– Luca Barison, primo classificato: 500€

– Tiziana Neri, seconda classificata: 300€

– Giorgia Colucci, terza classificata: 200€

Dato l’alto livello dei partecipanti, il soggetto promotore ha aggiunto un premio speciale a Federica Falzone per il taglio internazionale del suo curriculum di studi, e offerto preziosi gadget agli altri partecipanti che sono stati ammessi alla selezione.