Controllo del territorio: i carabinieri identificano 69 persone

Due pregiudicati latitanti sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio nel corso delle operazioni di controllo del territorio.

Si tratta di un 35enne di Lonate Pozzolo, operaio, pregiudicato, identificato durante il controllo ad alcuni soggetti fermi in un parcheggio pubblico. Era ricercato per un ordine di esecuzione di una pena detentiva in regime detenzione domiciliare emesso da tribunale Busto Arsizio, legata a una pena residua mesi undici per minacce. Arrestato anche un 25enne di Solbiate Olona, operaio, pregiudicato, identificato durante un posto di blocco all’uscita dall’autostrada, e risultato colpito da provvedimento di cattura in regime detenzione domiciliare per una pena residua di quattro mesi per guida in stato di ebbrezza, commesso nel 2013.

Nel corso delle operazioni di controllo, è stato deferito in stato di libertà un cittadino marocchino 30enne, senza fissa dimora, disoccupato, pregiudicato, clandestino, trovato a Samarate con sette involucri per complessivi 19 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish. L’uomo era già stato colpito da ordine di espulsione.

Deferiti anche due giovani, un 22enne ed un 30enne, fermati a Castellanza e Fagnano Olona per guida in stato di ebbrezza; un nomade, fermato in zona residenziale di Olgiate Olona, pregiudicato, alla guida di un’auto senza avere la patente, infine, venivano trovato in possesso di modiche quantità di marijuana e eroina due giovanissimi, fermati e controllati nella zona residenziale di Ferno segnalati, quale assuntori, alla competente autorità amministrativa.

Le operazioni di controllo hanno portato complessivamente all’identificazione di 69 soggetti, di cui 26 stranieri, e al controllo di 63 autovetture.