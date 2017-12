Controllo del vicinato, il Comune traccia un bilancio e annuncia l’arrivo delle nuove telecamere

L’amministrazione di Oggiona con Santo Stefano ha fatto il punto dopo quasi un anno dall’avvio del progetto sul Controllo del vicinato.

Lo ha fatto in sala Consigliare alla presenza di tutte le controparti coinvolte nel progetto con in prima fila il sindaco Stefania Maffioli e l’assessore alla sicurezza Pasquale Carrozzo ed il coordinatore cittadino Enzo Lazzetera.

L’assemblea si è tenuta martedì 12 dicembre ed è stata l’occasione di una valutazione globale dopo oltre un anno dall’avvio con la presenza del Coordinatore dell’Alto Milanese del CDV Martino Incarbone i coordinatori del paese ed un numero massiccio di persone coinvolte nel progetto che si è allargato a macchia d’olio, coprendo praticamente il 70% del territorio con 14 gruppi registrati e due già formati in sinergia con la stazione dei Carabinieri di Cassano Magnano.

Ad esprimere grande soddisfazione per tutta l’operazione è stato il vice-Sindaco Pasquale Ubaldo Carrozzo, delegato alla sicurezza in paese, che concretamente partecipa al progetto essendo presente materialmente anche nei singoli gruppi.

L’assessore ha esortato i concittadini a coprire le poche zone rimaste scoperte e ha annunciato che nel giro di pochi mesi verranno attivate le telecamere per la video-sorveglianza spiegando al termine della serata che proprio in questi giorni unendo le sinergie di tutto il gruppo di maggioranza è stato fatto un minuzioso lavoro di verifica dei territorio ed individuati i punti in cui verrà fatto un primo start-up dell’impianto.