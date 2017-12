Copia di Consiglio comunale: Indelicato si conferma all’opposizione ma… c’è la diffida

L’aveva annunciato e così ha fatto: Alfonso Indelicato consigliere comunale di Fratelli d’Italia ora siede ai banchi dell’opposizione. Martedì sera per la seduta che aveva all’ordine del giorno alcune variazioni di bilancio il saronnese ha lasciato il suo posto tra i leghisti accanto a Paolo Strano di Sac per sedersi vicino a Franco Casali di Tu@Saronno.

Indelicato ha preso questa decisione in seguito al mancato inserimento all’ordine del giorno della mozione che aveva presentato su input del partito sullo ius soli. La mozione è stata respinta dall’ufficio di presidenza sostenendo che, malgrado le modifiche apportate dal consigliere, non era ricevibile perchè non legata a temi cittadini.

In consiglio comunale il presidente Raffaele Fagioli ha letto la missiva di Indelicato in cui, con semplicità e senza polemiche annunciava il proprio passaggio all’opposizione e un po’ a sorpresa ha letto anche la nota con cui Fratelli d’Italia diffidava Indelicato dal utilizzare nome e logo del partito per la sua attività in consiglio comunale.

Il responsabile cittadino Ernesto Credendino e la portavoce provinciale Paola Frassinetti hanno infatti ribadito il sostegno all’Amministrazione Fagioli tanto che in Giunta restano gli assessori Gianangelo Tosi e Lucia Castelli.