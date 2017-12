Lorenzo Licitra vince XFactor 11 (contro i Maneskin)

La gara era di altissimo livello, tra due veri talenti diversi come il diavolo e l’acqua santa: ma alla fine è stata vinta dal rappresentante del bel canto.

Lorenzo Licitra, tenore di 26 anni siciliano, straordinario interprete di lady Gaga, Beyonce e i Queen ha vinto l’undicesima edizione di XFactor, grazie alla sua prima esibizione “in chiaro” su TV8 e al suo inedito (o malgrado il suo inedito?) “In the name of love“.

Lorenzo ha vinto battendo la band favorita dal pubblico che ha seguito tutto il talent su Sky uno: i giovanissimi Maneskin.

Romani, tutti tra i 16 e i 18 anni, “coatti” per loro stessa definizione e protagonisti di straordinarie perfromances, grazie anche al loro frontman Damiano. Questi ultimi hanno potutto portare a casa una “consolazione” non da poco: hanno ricevuto infatti il disco d’oro per il loro singolo “Chosen“.