In corso Buenos Aires il mercatino della Codiretti

Il farmers’ market di Campagna Amica domenica 3 dicembre sarà protagonista in corso Buenos Aires a Milano dalle ore 9 alle 19, tra i bastioni di Porta Venezia e viale Tunisia.

Insieme alle specialità di 60 aziende agricole Coldiretti, i consumatori potranno anche scoprire alcuni esempi di cesti di Natale con prodotti tipici Made in Italy acquistabili sul sito www.campagnamica.it insieme a quelli provenienti dalle zone colpite dal sisma nel Centro Italia.

Spazio poi alla tavola di Natale con suggerimenti per abbellirla in modo naturale e senza sprechi, mentre i tutor della spesa daranno consigli su come scegliere i prodotti, conservare gli alimenti, recuperare gli avanzi in cucina e pulire la casa in maniera ecosostenibile. Non mancheranno infine le iniziative dedicate ai bambini con laboratori didattici. Per l’occasione la Coldiretti regionale diffonderà anche il nuovo “Report sulla spesa a km zero” in Lombardia.