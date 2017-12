Corso di scialpinismo al Cai

Il prossimo Gennaio, la Scuola di alpinismo e scialpinismo Colibrì, della sezione del Club Alpino Italiano di Gallarate inaugura il suo 17° corso di scialpinismo di base.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono assaporare il silezioso scorrere sulla neve degli sci o della tavola da snowboard, lontano da impianti di risalita e affollamento.

Per chi vuole scoprire, approfondendo i temi della sicurezza e della conoscenza dell’ambiente, la montagna nella sua veste invernale.

Guidati dagli istruttori della scuola, i partecipanti seguiranno un percorso articolato in dieci lezioni teoriche, tenute presso la sede CAI di Gallarate, e cinque uscite pratiche in ambiente, durante le quali si avrà modo di apprendere le tecniche di salita con sci e pelli, e vedere in pratica i concetti sviluppati durante le lezione teoriche.

Il corso si svolgerà dalla metà di Gennaio fino ai primi di Aprile. Il calendario dettagliato è pubblicato nella pagina del corso, all’interno del sito web della Scuola Colibrì (qui) . Sarà possibile iscriversi fino ai primi giorni di Gennaio, contattando il direttore del corso (Andrea) al 366 3947300.