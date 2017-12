“Cosa devo fare se Pedemontana non vuole i miei soldi?”

Pedemontana, croce e delizia degli automobilisti. Delizia perchè quando si imbocca si viaggia quasi sempre su un’autostrada vuota e croce perchè quando bisogna pagare il transito non tutto va sempre per il verso giusto. E così è successo anche ad un nostro lettore che da una settimana sta rincorrendo la società per pagare un transito.

«Una sera prima di Natale, senza accorgermi, ho imboccato il tratto che collega la A9 alla A8 -racconta- e così la mattina dopo ho provato ad andare sul sito a pagare». Lì però la sorpresa, la prima di una lunga serie: «non solo ho dovuto registrarmi per pagare un semplice e singolo transito (abito a 400 chilometri da qui) ma dal sistema non risultava nessun pedaggio dovuto». Un problema che si è verificato in maniera abbastanza diffusa anche nei primi giorni del passaggio al nuovo sistema di pagamento, quello che appunto ha previsto l’addio al pagamento rapido e l’obbligo di registrazione al sito.

Poi sono arrivate le feste «e io mi sono dimenticato di Pedemontana, almeno fino a ieri». Così, ad una settimana dal transito, «sono tornato sul sito ma nulla è cambiato: non ho ancora niente da pagare». E così, in uno sforzo di generosità nei confronti di una società che ha rischiato il fallimento, «ho preso in mano il telefono per parlare con il call center e cercare di pagare il mio transito». E lì una nuova sorpresa: «il numero del call center è staccato. Nessun messaggio, nessuna voce registrata, nessuna lunghissima ed eterna attesa; solo il suono di una linea staccata. E’ successo ieri e succede anche oggi. Cosa devo fare di più per pagare Pedemontana?».