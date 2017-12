Cos’è il trading online e come investire

Conoscere il Trading online

Trading online è un’espressione di origine anglosassone e sta ad indicare un processo di negoziazione telematica di titoli, ovvero un’attività di compravendita di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e titoli di stato, attraverso cui investire il proprio denaro.

In Italia il trading fa la sua comparsa nel 1999 e a partire da quel momento comincerà velocemente a guadagnare campo tanto che oggi è possibile accedere al trading online anche attraverso il proprio conto corrente bancario.

Il servizio è fornito da società finanziarie autorizzate da Consob ed è fruibile attraverso una piattaforma online che permette a clienti privati di entrare in contatto con il mondo della borsa prendendo visione di titoli presenti sui mercati italiani ed esteri allo scopo di acquistarli e venderli in un lasso di tempo brevissimo.

Tali società sono conosciute sotto la denominazione di broker online e operano per commissioni, cioè il loro guadagno deriva da una percentuale applicata su ogni ordine di acquisto e di vendita inviato in Borsa.

Esempi comuni di broker possono essere le banche, le quali normalmente offrono anche servizi bancari come carte di credito, prestiti e mutui, oppure le agenzie d’intermediazione immobiliare o le società estere specializzate.

Cosa sapere

Prima di cominciare ad investire con il trading online sarebbe opportuno definire obiettivi e strategie. Occorre capire quanto si è disposti a rischiare in termini di capitale e come inquadrare questa attività, cioè se è da considerarsi solo un modo per incrementare le proprie entrate oppure se si aspira a convertirla in una vera e propria professione.

Prima di passare all’azione, un’altra fase preliminare è quella dello studio. Partecipare a corsi e seminari, leggere libri sull’argomento e reperire materiale online è da considerarsi utile oltre che propedeutico.

Puntualizziamo che non è possibile fare del trading senza un’adeguata preparazione. Una mossa astuta potrebbe essere anche quella di aprire un conto demo gratuito e mettersi alla prova simulando le prime operazioni di borsa.

Estremamente importante è poi la scelta del broker, direttamente riconducibile agli obiettivi prefissati. Per ciò che riguarda il panorama italiano è possibile investire nel trading online attraverso varie soluzioni:

la propria banca, avendo accesso quindi a una serie di vantaggi legati al proprio conto corrente o di deposito;

banche specializzate che offrono servizi professionali supplementari che aumentano sì i rischi ma anche i guadagni;

società d’intermediazione mobiliare consigliate ad utenti più esperti;

broker specializzati nel trading sui cambi o su particolari strumenti come i contract for difference;

broker esteri quasi tutti concentrati su Forex e CFD.

Fatta questa premessa, regola numero uno e specie per chi è alle prime armi, sarà elaborare un piano investimentiche non superi il 10% delle proprie disponibilità liquide, almeno fino a quando non si disporrà di una certa dimestichezza con la materia.

A proposito di capitali, alcune società consentono di aprire conti anche a partire da 50 euro. Certamente, cominciare con investimenti di modesta entità può essere un buon esercizio ma i guadagni saranno altrettanto modesti.

Di fondamentale importanza per guadagnare sui mercati con il trading online è poi essere in grado di leggere i grafici e seguire i trend. Con le competenze giuste leggere gli andamenti storici dei mercati non sarà complicato e tra l’altro online vi sono molte piattaforme che forniscono grafici in tempo reale concessi dai broker.

Perchè investire nel trading online

Investire nel trading online può essere un ottimo gancio per intraprendere una nuova professione o più semplicemente per imparare a conoscere i mercati borsistici e realizzare dei guadagni paralleli rispetto alla propria attività principale.

Fondamentalmente, il trading online consente di realizzare investimenti a cui verranno applicate commissioni più basse rispetto a quelle calcolate dalle banche tradizionali.

Inoltre, gli investimenti possono essere gestiti con la dovuta cautela grazie alla consultazione dei grafici di andamento di azioni e titoli e del cosiddetto calendario economico, vale a dire quello strumento che consente di rimanere aggiornati sugli eventi che possono influenzare i mercati finanziari.

E tra i vari mercati su cui investire, il mercato del Forex non è da sottovalutare in quanto è possibile commerciare valute estere e si caratterizza per costi operativi bassi e guadagni proporzionati al tempo dedicato.

Fare trading inoltre significa prelevare e depositare denaro contante velocemente ed incrementare i propri profitti anche grazie alla possibilità di accaparrarsi dei bonus messi a disposizione dai broker. Infine, è un’attività senza orari fissi, nel senso che è possibile operare 24 ore su 24.