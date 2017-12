Come creare un contesto digitale per l’impresa

La trasformazione digitale non è solo un cambiamento tecnologico, ma qualcosa che sta modificando profondamente il nostro lavoro, il nostro tempo libero, la nostra cultura; in una parola la nostra società. È quindi innanzitutto un abilitatore di cambiamento.

In questo contesto l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese riprende il ciclo “Le Frontiere dell’Innovazione: la trasformazione digitale e i percorsi evolutivi di persone, competenze e imprese”, organizzando una serie di appuntamenti con l’obiettivo di accompagnare le imprese in un percorso di evoluzione digitale che sempre più deve fare parte della strategia di ogni azienda. Il focus degli incontri verrà posto sulle persone e sulle strutture organizzative, con un approccio empirico basato sull’analisi di casi concreti, nel contesto produttivo del nostro territorio.

Il primo incontro sarà intitolato: “Creare un contesto digitale per la tua impresa”. E si terrà martedì 12 dicembre 2017, alle ore 11.00, alle Scuderie di Mustonate a Varese (Via Innocente Salvini n. 31).

Obbiettivo dell’incontro sarà quello di rispondere alla domanda: “Quali sono i fattori tecnologici, umani e sociali fondamentali per dotare un territorio dall’alta vocazione manifatturiera, come quello della provincia di Varese, di una strategia digitale al servizio dello sviluppo delle imprese?”

Di seguito il programma:

Ore 11.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee

Ore 11.30 Inizio interventi

Presentazione del nuovo ciclo di incontri “Le Frontiere dell’Innovazione. La trasformazione digitale e i percorsi evolutivi di persone, competenze e imprese”: Marco De Battista, Coordinatore Aree Economiche Unione degli Industriali della Provincia di Varese.

“Aneddoti di industria 4.0: come cambiano le competenze”: Maurizio Melis, giornalista Radio24 – Il Sole 24 Ore.

“Industria 4.0 per un’impresa globale”: Alessandro Trojan, partner KPMG.

Tavola rotonda: “Creare un contesto digitale per la tua impresa”:

· Riccardo Comerio, Presidente Unione degli Industriali della Provincia di Varese;

· Luca Spada, Ceo Eolo Spa.

Modera Maurizio Melis, giornalista Radio24 – Il Sole 24 Ore.

Ore 13.00 Light Lunch

La partecipazione è gratuita, previa registrazione da effettuarsi on-line sul sito www.univa.va.it.

Per iscriversi cliccare qui