Crisi aziendali nel Luinese, tavolo tecnico in Provincia

Alla luce delle gravi crisi aziendali che hanno coinvolto la Masci Srl e la Italtrasfo Srl, importanti aziende siderurgiche situate nel Luinese e del conseguente licenziamento di decine di lavoratori, il Settore Lavoro della Provincia di Varese ha avviato un tavolo tecnico, insieme ai Comuni di Germignaga e Luino, al quale hanno partecipato i Sindaci dei due Comuni, le Parti Sindacali e i rappresentanti dell’impresa sociale IAL, di Manpower e di Cesviv.

«Il Tavolo tecnico, che a breve si riunirà ancora – ha dichiarato il Consigliere provinciale Giuseppe Licata – è stato costituito con l’obbiettivo di individuare iniziative atte a ridurre l’impatto di queste crisi aziendali sui territori interessati supportando il mantenimento dei livelli occupazionali. Il primo risultato certo del Tavolo è stato l’instaurazione di una preziosa sinergia tra i soggetti che nel territorio operano nel campo delle politiche del Lavoro. Nel corso della riunione sono state valutate le possibile azioni di rete rivolte alla ricollocazione dei dipendenti coinvolti in questa ed altre crisi aziendali».

«Più in particolare, verrà a breve presentato a Regione Lombardia un progetto in partenariato pubblico-privato per il finanziamento di iniziative di formazione e ricollocazione dei lavoratori della Masci, della Italtrasfo e della Imf Srl, altra azienda siderurgica entrata in crisi lo scorso anno, anch’essa situata nel luinese».