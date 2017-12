Crugnola al Motorshow, Rovera incoronato a Milano

Il Monza Rally Show, vinto nella classe R5 (con sesto posto assoluto), non è stato l’ultimo impegno stagionale per Andrea Crugnola, il pilota di Calcinate del Pesce che in questo 2017 vanta tre successi (“Laghi”, “Valli Ossolane” e Masters’ Show di Monza) e diversi piazzamenti di grande rilievo.

Crugnola infatti sarà impegnato nel fine settimana del 9 e 10 dicembre al celebre Motor Show di Bologna, seppure su un mezzo per lui inedito. Il 28enne varesino infatti parteciperà alla Polaris Cup Trofeo Rzr, una gara che vede iscritti 12 piloti con la formula a inseguimento (ogni manche è “uno contro uno”) a bordo appunto dei Polaris, mezzi specializzati per i terreni fuoristrada.

A convincere gli organizzatori è stata la grande prestazione offerta da Andrea quest’anno al Baja Costa Smeralda, gara valida per il campionato italiano di cross country rally disputata a inizio ottobre. In quell’occasione Crugnola vinse la competizione (era all’esordio in questa disciplina), conquistando anche tutte le prove speciali ad eccezione della PS1.

Rovera premiato al Teatro Vetra di Milano

ALESSIO RE DI CARRERA CUP

Giornate speciali anche per un altro dei giovani piloti varesini più in vista, il velocista Alessio Rovera. Il portacolori del team Tsunami RS è infatti stato premiato a Milano, nel corso di una serata di gala, in quanto “re” della Porsche Carrera Cup Italia 2017.

Rovera – ne abbiamo parlato QUI – si laureò campione il 23 ottobre scorso a Monza al termine di una gara rocambolesca e di una stagione emozionante. Ora l’incoronazione ufficiale al Teatro Vetra, sotto lo sguardo attento di Pietro Innocenti, direttore generale di Porsche Italia.