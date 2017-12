Crugnola e Marchetti, il “Monza Show” è anche loro

Il celebre podio dell’Autodromo di Monza è anche affare dei piloti varesini al termine del tradizionale Rally Show che conclude la stagione motoristica davanti a un pubblico sempre folto, appassionato e desideroso di divertimento oltre che di agonismo.

Se Valentino Rossi (con Carlo Cassina) ha centrato la sesta vittoria nella kermesse brianzola, due alfieri del motorismo nostrano hanno conquistato una prestigiosa vittoria di classe.

Letteralmente strepitosa la prestazione complessiva offerta da Andrea Crugnola, affiancato per l’occasione dalla navigatrice elvetica Moira Lucca. Il pilota varesino, su una Skoda Fabia per lui inedita, ha vinto in R5 superando con autorità i pluricampioni d’Italia Andreucci-Andreussi. Di più: Crugnola ha vinto contro i tricolori anche la finale del Masters’ Show, la gara a eliminazione “uno contro uno” che si tiene dopo la fine del rally vero e proprio.

FREGUGLIA CON I MIGLIORI

Guardando alla classifica assoluta, Andrea e Moira hanno concluso in un’ottima sesta posizione, subito alle spalle dei “big” tutti (Rossi, Mikkelsen/Neuville, Bonanomi, Cairoli, Longhi) su vetture Wrc, più potenti rispetto alla R5 del varesino. E subito alle spalle di Crugnola si è piazzato un altro pilota nostrano, il besnatese Giuseppe Freguglia su Fiesta Wrc, di fatto il migliore dei non professionisti del motore. Risultato di grande valore per il quattro volte “re del Laghi” (navigato da Lisa Bollito) che quest’anno ha corso pochissimo e che a Monza è stato perfetto.

MARCHETTI GRANDE SLAM

Turatti e Marchetti, festa ai box

L’altro varesino da copertina del Monza Rally Show è Alessandro Marchetti che, dopo una stagione nell’Italiano Gran Turismo è tornato a guidare la “sua” Clio di classe R3C insieme al navigatore friulano Giulio Turatti. “Grande Slam” per Marchetti nella sua categoria visto che ha centrato il successo sia nel rally sia nel Masters’ Show ma ha pure vinto tutte le nove prove speciali in programma. La migliore chiusura per un’annata interessante che lo ha convinto a puntare sempre di più sulla pista.

GLI ALTRI VARESINI

In Wrc oltre a Freguglia ha gareggiato il bustocco Dario Messori che ha chiuso in 20a posizione assoluta. Lontano dai primi in R5 Giò Dipalma che ha dato comunque spettacolo, come promesso: per il malnatese il 25° posto di classe, poco avanti a Luca Potente (30°).

Bravo il valcuviano Barsanofio Re, arrivato ai piedi del podio in classe S2000 (vittoria del piemontese Pinzano) con la Peugeot 207.