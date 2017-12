Una cultura senza barriere e confini: il Comune apre musei e biblioteca

L’Amministrazione Comunale di Busto, attraverso l’Assessorato alla Cultura e Identità, aderisce alla ‘Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità’, che si celebrerà domenica 3 dicembre.

«Siamo costantemente impegnati nella promozione della cultura, che non ha confini né barriere geografiche o fisiche o sensoriali – dichiara l’assessore alla Cultura e Identità Manuela Maffioli -. In occasione di questa giornata speciale l’Assessorato alla Cultura mette quindi a disposizione il patrimonio culturale cittadino per una visione che prescinde dalla vista e lo offre come esperienza trasversale a tutti. Perché vedere attraverso l’arte, linguaggio universale, possa avvicinare coloro che vedono con gli occhi a coloro che vedono attraverso altri sensi, stabilendo un contatto che attiene esclusivamente alla mente e all’anima».

«La presa di coscienza dell’importanza, per tutte le persone, di poter immaginare una vita priva di barriere quest’anno è supportata dal programma promosso dall’assessorato alla cultura che renderà accessibile a tutti il patrimonio culturale locale – commenta l’Assessore all’Inclusione Sociale Miriam Arabini -. Gli eventi in programma intendono mettere in evidenza il tema della “cultura per tutti” nell’ambito del contesto cittadino /nazionale e del più ampio scenario europeo, con particolare riferimento alla fruizione dei luoghi, quali musei e biblioteca, attraverso la presentazione di importanti iniziative realizzate dall’Amministrazione. Coglieremo l’occasione di questa importante iniziativa per fare luce sullo stato attuale dell’accessibilità dei beni culturali per le persone disabili.”

Di seguito il programma delle iniziative organizzate presso i musei civici e la Biblioteca Comunale:

SABATO 2 DICEMBRE 2017 ore 10.30

presso la Biblioteca comunale di Busto Arsizio (Via Marliani, 7 – Busto Arsizio)

“Susanna, Laura, Antonino e il suo pentolino”

Lettura animata a cura della Sezione Ragazzi per bambini da 3 a 6 anni

Attività gratuita su prenotazione (0331-390390 – HYPERLINK “mailto:biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it” biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it)

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017

SPECIALE ADULTI

– ore 10.30 presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale (Via Volta 6/8 – Busto Arsizio)

“Visita guidata multisensoriale”

Un’avvincente visita guidata interattiva all’insegna dell’esplorazione del tessuto: dalle materie prime al prodotto finito.

Partecipazione libera e gratuita

–ore 16.30 presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (Piazza Vittorio Emanuele II – Busto Arsizio)

“Stoffa d’artista”

Pizzi, sete, fustagni… analizziamo l’abbigliamento di alcuni personaggi rappresentati nelle opere del museo e tocchiamo con mano le stoffe per coglierne caratteristiche e suggestioni date dall’esplorazione tattile.

Partecipazione libera e gratuita

SPECIALE FAMIGLIE

–ore 15.00 presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (Piazza Vittorio Emanuele II – Busto Arsizio)

“Quadri 3D”

“Entriamo” in alcuni quadri della collezione per esplorare gli elementi che li costituiscono con i nostri sensi e impariamo che un’opera d’arte è ricca di sorprese e si può leggere in tanti modi, non solo con la vista!

Attività gratuita su prenotazione, scrivendo una mail a HYPERLINK “mailto:prenotazioni.didattica@comune.bustoarsizio.va.it” prenotazioni.didattica@comune.bustoarsizio.va.it entro il 30/11/2017