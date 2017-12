Dagli operai alle estetiste, ecco i lavori richiesti a dicembre

Tanti operai, molti addetti nel settore commerciale, estetico o in quello della ristorazione. Ma anche ingegneri, addetti al taglio per il reparto pescheria ed estetiste.

Sono quelli raccontati nel video i lavori maggiormente richiesti in questo periodo dalla filiale di Openjobmetis di Besozzo. Figure professionali per le quali ci sono ottime opportunità di lavoro.

Per chi fosse interessato la filiale di Besozzo del gruppo Openjobmetis si trova in via A. Diaz, 4/A e risponde al numero di telefono 0332.772262. Le candidature possono essere inviate anche via mail all’indirizzo besozzo@openjob.it. Per maggiori informazioni o per le altre offerte potete consultare il sito www.openjobmetis.it