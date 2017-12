Dai fili di cotone all’arte, il presepe illumina la scuola

È un appuntamento che si rinnova ogni anno quello dell’allestimento del presepe nel giardino della scuola primaria “E. Fermi” di Cassano Magnago. Anche questa volta i genitori del Comitato hanno sorpreso tutti ideando e progettando un presepe del tutto inedito.

Infatti, dopo le bottigliette di plastica, i tappi, i cubetti di legno, le perline degli scorsi anni … quest’anno il presepe è stato realizzato in stoffa e alluminio.

«Ogni bambino ha ricevuto una base forata in alluminio e tante strisce di stoffa colorata da inserire nei ben 64 fori della tavoletta rispettando i colori indicati» spiegano le insegnanti. «I genitori hanno in seguito assemblato le tavolette (quasi 500!) e montato il presepe nella mattinata di sabato 2 dicembre. Il risultato è una Natività suggestiva e originale che tutti i cassanesi possono ammirare all’angolo tra via Ungaretti e via Gasparoli».Questa iniziativa, divenuta tradizionale per il plesso Fermi, «assume anche una dimensione formativa in quanto vede interagire alunni, genitori e insegnanti in un clima di serena collaborazione in cui ognuno, con il proprio specifico compito, offre il suo contributo per la realizzazione di un’opera più grande».



«In modo particolare i bambini, guidati dagli insegnanti, oltre a sperimentare una nuova modalità artistica, hanno potuto lavorare in gruppo, aiutandosi a vicenda per raggiungere un fine comune. Un riconoscimento speciale va ai genitori che hanno dedicato tempo, energie e soprattutto tanta passione per la realizzazione di questo fantastico presepe».