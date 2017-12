Dai rifiuti nascono i fiori

L’esposizione itinerante delle buone pratiche sostenibili in materia di rifiuti è giunta ormai alla sua diciannovesima tappa e riparte con tante novità.

La mostra è una delle attività di educazione allo sviluppo sostenibile creata nell’ambito del Piano Integrato Transfrontaliero Italia – Svizzera “Modus Riciclandi” della Provincia di Varese.

La nuova tappa della mostra «Ri Come…» sarà al Comune di Inarzo nella Biblioteca comunale in via Patrioti 28, e l’esposizione verrà inaugurata dagli amministratori domenica 17 dicembre alle ore 15.00.

IL TEMA

I rifiuti fanno parte della nostra vita di tutti i giorni, eppure ci sono tante cose di loro che non sappiamo: qual è il loro reale impatto sul pianeta? Come possiamo ridurlo? Che cosa succede quando escono dalle nostre case?

La mostra «Ri Come…» tenta di dare una risposta a queste domande proponendosi di: comunicare il concetto di rifiuto; creare la percezione della quantità di rifiuti prodotti per unità di tempo; suggerire comportamenti virtuosi volti alla diminuzione dei rifiuti; comunicare che i rifiuti sono risorse; porre l’accento sull’importanza della raccolta separata; mostrare prodotti innovativi realizzati con materiali riciclati; segnalare l’interdipendenza tra azione individuale e azione collettiva.

«Ri Come…» parte dai bambini e dai ragazzi per diffondere in tutta la popolazione una cultura della gestione del rifiuto più responsabile e ambientalmente compatibile, con un linguaggio diretto, ludico e scientificamente approfondito.

Il percorso espositivo, oltre a indicare quali sono i comportamenti corretti per ridurre la propria impronta ecologica, dimostra anche che, attraverso l’esposizione di oggetti comuni, mobili e giocattoli realizzati con il riuso e il riciclaggio di materiali, lo sviluppo sostenibile non è solo una teoria, ma una realtà concreta, vicina e possibile.

L’allestimento di «Ri Come» è stato realizzato prevalentemente con materiali riciclati e di riuso. La grafica e la scelta dei contenuti sono interattivi e studiati per essere fruibili, con un approccio di diverso livello, sia dai bambini più piccoli sia dagli adulti.

In occasione dell’inaugurazione della mostra e durante le visite delle scuole, LIPU Onlus organizza un Laboratorio che, utilizzando materiali di scarto, coinvolge i visitatori nella costruzione di mangiatoie per gli uccelli selvatici.

L’ingresso a «Ri come…» e la partecipazione ai Laboratori LIPU sono gratuiti.

La mostra sarà allestita fino al 30 dicembre

GLI ORARI

Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e sabato 15:00 – 17.00 – chiuso lunedì 25

Visite infrasettimanali per le scuole su prenotazione

L’appuntamento, per essere i primi visitatori della mostra e per partecipare al “Laboratori LIPU” è quindi domenica 17 dicembre 2017, alle ore 15.00.

Info: 0332-947322 oppure info@comune.inarzo.va.it

Per i Comuni, le scuole o le altre organizzazioni che intendono sensibilizzare verso un consumo critico ed una riduzione dei rifiuti è possibile richiedere gratuitamente la mostra Ri come…

Per maggiori informazioni su come fare, contattare l’Ufficio Sviluppo Sostenibile della Provincia di Varese al seguente indirizzo email: sviluppo.sostenibile@provincia.va.it