Dai violini ai presepi, tante iniziative per la scuola Fermi

Riceviamo e pubblichiamo

INIZIATIVE DELLA SCUOLA SECONDARIA “E. FERMI” DI CAVARIA CON PREMEZZO

Acero, abete rosso, salice, ebano ed ancora fondo, tavola, testa…. Non sto dicendo parole a caso o trattando una lezione di botanica, ma è quanto hanno sentito, imparato e interiorizzato gli alunni delle classi seconde e prime della Scuola Secondaria di I° grado “E. Fermi” di Cavaria con Premezzo.

I ragazzi hanno veramente accresciuto il loro sapere e le loro conoscenze grazie alla presenza di un esperto liutaio della zona, Alessandro Scandroglio, che coadiuvato dal professor Achille Ghidoni, ha presentato, spiegato e fatto toccare con mano tutte le parti che servono per la realizzazione di un violino. Gli alunni, veramente interessati, hanno risposto alle varie domande rivolte loro da Scandroglio e arrivando loro stessi a scoprire che si usano solo materiali vegetali e animali come i crini della coda del cavallo che servono per formare gli archetti o parti di altri animali che vengono usati per parti resistenti o come colla per unire i vari pezzi. Ci vorrebbero pagine e pagine per scrivere tutto quanto spiegato e scoperto, perché non è stata una lezione prettamente di teorica, ma sono stati i ragazzi che con la loro volontà e il loro ragionamento sono arrivati a dare le giuste risposte. Per la realizzazione di un violino ci vogliono mesi e mesi, una bravura con lo scalpello e le sgorbie e una pazienza e precisione non indifferenti.

Gli alunni hanno ascoltato anche il racconto del Professor Ghidoni che, una volta in pensione, ha avuto l’ispirazione e la voglia di mettersi alla prova e ha iniziato a costruire violini che, qualche volta vengono usati anche a “La Scala” di Milano.

Un grazie va anche alla professoressa di musica Vandoni e a tutti i professori che hanno partecipato con interesse e apprezzato questo incontro.

Anche gli alunni delle classi terze, nei giorni scorsi hanno vissuto un momento particolare che anche la sottoscritta non si aspettava: la presentazione del libro “Anton” da parte della professoressa Liliana Segre. Incuriosita ho letto subito il testo che gli alunni già conoscevano.

Questo incontro è stato l’inizio di un lavoro che terminerà alla fini di Gennaio 2018 quando si ricorderà la “Giornata della Memoria”. Non è stato il solito modo di analizzare un testo, lettura, spiegazioni, domande e forse anche verifica finale. La relatrice ha introdotto il libro parlando brevemente di come è nato: racconti del nonno dell’autrice e visione di foto e immagini. Il lavoro chiesto ai ragazzi è stato proprio questo: dividersi in gruppi e partendo da foto che trovavano su un foglio, dovevano sceglierne circa una decina, dare un breve titolo ad ognuna, sistemarle con un ordine scelto di comune accordo e poi far nascere una storia. I ragazzi si sono messi immediatamente al lavoro e con notevole impegno hanno iniziato subito a lavorare.

Il lavoro continuerà appunto fino a Gennaio e sarò curiosa di leggere le varie composizioni che mi daranno la possibilità di scoprire i loro stati d’animo, pensieri e il loro spessore umano.

Un’ultima iniziativa della Scuola Secondaria di Cavaria con Premezzo è l’esposizione dei presepi realizzati dalle classi seconde. L’inaugurazione è programmata per mercoledì 20 Dicembre ore 11.00 presso la Sala Civica dell’Antico Palazzo Comunale in via Ronchetti.

La mostra potrà essere visitata nei seguenti giorni:

20/12/17 : dalle 16.00 alle 18.30 03/01/18 : dalle 16.00 alle 18.30

22/12/17 : dalle 16.00 alle 18.30 05/01/18 : dalle 16.00 alle 18.30 RITIRO

27/12/17 : dalle 16.00 alle 18.30 08/01/18 : dalle 16.00 alle 18.30 RITIRO

29/12/17 : dalle 16.00 alle 18.30

Daniela Rabolli, assessore alla cultura e istruzione Cavaria con Premezzo