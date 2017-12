Dal 1° gennaio in vigore nuove tariffe per il Seprio Park

L’anno nuovo porterà anche nuove tariffe per il Seprio Park di Gallarate. Dal 1 gennaio 2018, infatti, entrerà in vigore il nuovo tariffario per l’autosilo di via Bonomi.

La tariffa standard e gli abbonamenti non subiranno variazioni rispetto ai prezzi in vigore dal 2014 ma arriveranno nuove formule di utilizzo del posteggio a partire dal biglietto happy hour che prevede due fasce (18 – 21 e 21 – 23.30) che costeranno 1 euro l’una.

Novità anche con gli abbonamenti notturni e per il weekend. Nel primo caso si potrà lasciare la macchina nel posteggio dalle 19 alle 07 del giorno successivo pagando 25 euro per un mese, 143 per 6 mesi e 268 per un anno. L’abbonamento per il weekend ha invece validità dalle 19 del venerdì alle 07 del lunedì successivo e costa 22 euro per un mese, 126 per 6 mesi e 236 per un anno intero.

Le tariffe standard e gli altri abbonamenti non subiranno invece modifiche. Ecco il listino:

Tariffa oraria diurna: primi 30 minuti € 0.40 Ogni 15 minuti (dal 31.minuto) € 0.20 Tariffa notturna dalle 22.00 alle 07.00 € 3.00 Dal lunedì al sabato (tariffa oraria) € 0.80 Domenica e festivi (tariffa oraria) € 0.40 Intero giorno (24 ore) € 10.00