Dal 2018 cambiano gli orari degli uffici comunali

Dal 2 gennaio 2018 entreranno in vigore nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. In particolare, per quanto riguarda la generalità degli uffici l’apertura al pubblico è prevista lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 con orario continuato. Il giovedì gli uffici resteranno chiusi, ad eccezione dell’ufficio protocollo aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Gli uffici dei Servizi Demografici e cimiteriali saranno aperti al pubblico lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il giovedì saranno invece chiusi. La sede decentrata di Borsano sarà aperta il mercoledì dalle ore dalle 9.00 alle 12.30. Gli uffici dei Servizi Sociali saranno aperti al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; e martedì e giovedì dalle ore dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Al di fuori di tali orari si riceve solo su appuntamento. Nessuna modifica invece per gli orari di apertura di Biblioteca e Musei.

«La nuova articolazione oraria si è resa necessaria, soprattutto per quanto riguarda gli uffici dei servizi demografici, per la cronica carenza di personale e per ottimizzare le tempistiche relative ad alcune procedure che richiedono soprattutto lavoro di back office» spiega l’assessore Alessandro Chiesa che è però certo che «la qualità dei servizi non potrà che migliorare; stiamo cercando di invertire la rotta per essere più efficienti e più vicini alle esigenze dei cittadini».

Da segnalare che le nuove tecnologie possono offrire un supporto a chi non ha modo di recarsi agli sportelli: da qualche mese, attraverso il sito internet comunale è possibile richiedere e stampare comodamente da casa i certificati anagrafici e di stato civile per sé e i componenti del proprio nucleo familiare. E’ possibile, inoltre, consultare la propria posizione anagrafica e utilizzare i modelli precompilati di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva. Ciò permette ovviamente di evitare le code allo sportello.

Per quanto riguarda la Carta di Identità elettronica, è possibile fissare l’appuntamento sempre attraverso il sito Internet comunale. I cittadini che non hanno un computer o non sono in grado di utilizzarlo possono rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico che offre assistenza per effettuare la procedura di richiesta di appuntamento.