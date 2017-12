Dalle punte di Livigno a Splügen dove si scia gratis: con il ponte parte la stagione sciistica

ll ponte dell’Immacolata coincide tradizionalmente con l’inizio della stagione sciistica anche se, purtroppo, questo accade sempre di meno a causa della scarsità di neve.

Proprio per questo le principali mete sciistiche stanno facendo di tutto per farsi trovare preparate con l’accensione degli impianti e, dove serve, la neve artificiale.

Tra gli impianti sciistici più vicini alla provincia di Varese ce ne sono alcuni che stanno finendo di ultimare l’avvio dell’attività.

Come ad esempio la località di San Domenico, in Piemonte, una delle più vicine da raggiungere che ha previsto di aprire le piste il 7 dicembre, ma darà ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

Già da mercoledì 6 dicembre, invece, sono aperte praticamente tutte le località di Dolomiti Supersky con 800 km di piste e 367 impianti di risalita a disposizione degli sciatori.

Come da programma a Bardonnecchia la stagione sciistica di prenderà il via l’‪8 Dicembre‬ grazie soprattutto alle nevicate degli scorsi giorni. Tra l’altro l’impianto inaugura quest’anno anche la nuova seggiovia che permetterà di percorre i 1607 metri per 433 metri di dislivello in soli 5 minuti e 22 sec.

Se si vuole attraversare il confine senxa andare troppo lontano a Splugen in Svizzera il week end dell’immacolata offre un’occasione veramente unica: il comprensorio sciistico Splügen-Tambo offre una l’opportunità di sciare gratis nelle giornate dell’8, 9 e 10 dicembre sulle piste già perfettamente innevate che partono dai 1480 m. del paese e arrivano fino agli oltre 2.200 dell’Alpetli.

Quasi tutti gli impianti sono aperti anche nel comprensorio di Livigno, meteo classica dell’8 dicembre, così come a Cervinia e la Skyarea Valchiavenna che aprirà gli impianti giovedì 7 dicembre.

Tutto aperto già da settimana scorsa per l’Aprica mentre a partire da giovedì 7 dicembre inizierà la stagione anche a Pila.