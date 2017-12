Daniele Bossari vince la seconda edizione del Grande Fratello vip

Daniele Bossari è il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, che si è concluso questa sera, 4 dicembre, con una puntata fiume conclusasi oltre l’una di notte.

Bossari, conduttore di grande valore e promessa della tivù nei primi anni del terzo millennio, compagno da molti anni di Filippa Lagerback, che da tanti anni è al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa, è varesino d’adozione dal 2015: più precisamente da quando ha acquistato casa a Varese per abitare insieme a lei, alla 14enne figlia Stella (che frequenta la scuola Europea) e il cane di famiglia Whiskey.

La sua vittoria è diventata più vicina e comprensibile a tutti quando ha sconfitto al telefoto Giulia de Bellis, la starlette che veniva indicata come favorita insieme a lui come vincitrice del grande fratello. Invece, Giulia si è fermata alla quarta posizione. Sul podio, oltre a lui, Ivana Mrazova, modella ceca e valletta a Sanremo 2015, e Luca Onestini, lanciato da Uomini e Donne di maria de Filippi

Ora Bossari, dopo quasi tre mesi di “prigionia dorata” (è entrato nella casa del Grande Fratello l’11 settembre scorso), potrà tornare alla vita, lontano dalle oltre cento telecamere che lo ritraevano in ogni momento. Sperando che per lui si riaccendano le telecamere in uno studio televisivo in grado di valorizzare il suo savoir faire, la sua dignità e la sua professionalità, che hanno tanto conquistato i telespettatori.

Ora, però, ha anche un impegno personale da rispettare: la proposta di matrimonio alla sua compagna di una vita, Filippa, fatta proprio in diretta tivù mentre era nella casa. Magari con, sullo sfondo della cerimonia, un bel paesaggio varesino…