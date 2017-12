Darwin a terra, a rischio 250 posti di lavoro

Aerei a terra e personale a rischio licenziamento. È il quadro ben poco positivo che si presenta a pochi giorni dal Natale per i lavoratori della Darwin Airlines, compagnia svizzera dal luglio scorso passata di mano da Etihad dalla holding che detiene la compagnia aerea slovena Adria Airways.

Come anticipato da RSI, la notizia è ufficiale. L’annuncio è stato dato martedì 12 dicembre nel corso di un’assemblea del personale. Il Commissario Guido Turati ha annunciato la revoca della moratoria e il decreto di fallimento. Avviata la procedura per bancarotta, visto che l’azienda non ha sbloccato le risorse necessarie per avviare il progetto di rilancio.

La licenza di volo era stata sospesa lo scorso 28 novembre, per ragioni economiche. Da allora, gli aerei sono rimasti fermi a terra. I lavoratori a rischio sono 200/250: per il loro ricollocamento si stanno già muovendo i sindacati, preoccupati anche per il futuro dell’aeroporto di Lugano/Agno.