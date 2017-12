Decorazioni natalizie, le creano i più piccoli a Villa Panza

Appuntamento per i più piccoli a Villa Panza. Domenica 17 dicembre è in programma il laboratorio “Natale ad Arte”: attraverso un percorso tra le opere di Villa Panza alla ricerca dei colori e degli elementi più natalizi, i bambini avranno l’opportunità di realizzare in laboratorio la loro personale e creativa decorazione natalizia.

Il laboratorio è indicato per i bambini dai 4 ai 12 anni e avrà una durata di due ore, dalle 15 alle 17. Costi: 10 euro a bambino (5 iscritto al Fai), 5 euro adulti (gratis adulti iscritti al Fai).

Per informazioni e prenotazioni: faibiumo@fondoambiente.it o 0332283960.