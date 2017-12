Prima delle vacanze, una Messa per Ale, Matteo e Davide

Un’ottantina di studenti saronnesi hanno messo gli zainetti tra i banchi e prima di iniziare le vacanze natalizie si sono dedicati ad un momento di preghiera anche per ricordare il 21enne Davide Greco, il 16enne Alessandro Masini e il 15enne Matteo Carnelli scomparsi lo scorso primo dicembre nell’incidente avvenuto in viale Lombardia tra la Fiat Punto su cui viaggiavano i ragazzi e un camion carico di sale.

Si è tenuta stamattina al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli la prima edizione della messa per gli studenti organizzata dalla Comunità pastorale Crocifisso Risorto.

A celebrare la funzione alle 11,45 don Federico Bareggi con il diacono Massimo Tallerini. Dal pulpito durante l’omelia don Federico ha rivolto ai ragazzi un insolito appello: “Oggi abbiamo letto il cantico di Zaccaria e perché non lo scaricate sui vostri telefoni?La mattina quando vi alzate, verso le 11,30 immagino, mette una sveglia che alle 11,45 prendetevi 42 secondi per rileggerlo. Per ricordarvi di dire cose belle e forti alle persone che vi stanno intorno vivendo più intensamente anche questo Natale”.