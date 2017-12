Dicembre ricco di impegni per l’Associazione Noi del Tosi

È tempo di festa all’Ite Tosi. Questa sera, giovedì 14 dicembre, nell’aula magna della scuola di viale Stelvio si svolgerà un concerto per salutare e festeggiare i soci dell’associazione Noi del Tosi.

Il concerto inizia alle ore 20.30 e vede impegnati il duo Piano4Two di Nuova Busto Musica con Ornella Gobbi e Gabriele Toia, oltre alle Voci Bianche della Corale Arnatese dirette da Monica Balabio. Sarà un’occasione per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri e festeggiare insieme.

Ma questo è uno dei tanti appuntamenti di un dicembre: molte, infatti, sono le iniziative nel calendario di Noi del Tosi, a partire dalla conferenza-conversazione con Elide Casati su Caravaggio in programma il 18 dicembre (ore 20.30) come naturale momento di preparazione per la partecipazione alla mostra di Milano, la cui visita è in programma il 22.

Prima dell’appuntamento artistico, il 20, trasferta alla Scala per la Dama delle Camelie. E, per concludere in bellezza il mese, gita alla scoperta del magico mondo dell’antico Egitto il 29 dicembre visita alla rassegna in corso al Mudec di Milano sul faraone Amenofi II, guidati da Alessandro Fumagalli egittologo alla scoperta dei segreti di una civiltà straordinaria.