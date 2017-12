Dieci consigli comunali in un anno. “Eccellente lavoro”

Dieci consigli comunali in dodici mesi e 39 commissioni convocate. Sono i numeri del 2017 «che denotano l’eccellente funzionamento della macchina amministrativa». È Donato Lozito, presidente dell’assemblea civica gallaratese, a fornire alcuni dati di un anno di attività, reintroducendo «una buona abitudine sospesa dalla giunta che ci ha preceduto».

«Se si escludono i periodi di festa, la media delle riunioni dell’organo consiliare è quasi di una ogni trenta giorni. Le 51 delibere e determinazioni portate e votate in aula, sono lo specchio del buon funzionamento degli ingranaggi comunali. Non va infatti dimenticato che dietro ad ogni “argomento” portato in consiglio comunale c’è il lavoro puntuale degli uffici e delle commissioni».

A proposito di commissioni, in cima alla classifica svetta quella alla Pianificazione territoriale con dieci convocazioni (comprese le due congiunte con i Lavori pubblici e quella congiunta con Welfare e Capigruppo), seguita dalla commissione Bilancio e partecipate (otto riunioni) e da quella dei Capigruppo (sette). Fanalino di coda la commissione Vigilanza, garanzia e controllo, mai convocata nell’anno in corso. «In questo caso – specifica il presidente – le zero riunioni sono un dato più che positivo, perché sono il sintomo di una puntuale e precisa definizione dell’iter delle pratiche amministrative».

Tornando all’attività del consiglio comunale, bilanci e Dup a parte, Lozito sottolinea come siano stati portati in aula «questioni di grande peso». Il presidente cita ad esempio «gli atti di indirizzo alla variante di Pgt, l’atto di indirizzo per il riscatto degli impianti di pubblica illuminazione, le verifiche di mandato e l’approvazione del nuovo mandato di servizio di 3SG». Senza dimenticare «l’approvazione del regolamento delle sponsorizzazioni che sta dando ottimi risultati in termini di partecipazione economica dei privati alle iniziative del Comune».