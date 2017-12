Digiuno finito: i Bandits vincono a Feltre

I Bandits Varese non si fanno sfuggire l’occasione di incamerare tre punti sulla pista dell’ultima in classifica e rompono così un digiuno che durava da ben otto partite. I gialloneri passano 5-3 in trasferta a Feltre e con i tre punti guadagnati tornano ottavi in classifica, visto che l’Alleghe è stato battuto dal Como, forse la rivale più pericolosa in questo momento per la posizione-playoff.

A Feltre la squadra di Cacciatore si è liberata di timori e incertezze nell’ultimo terzo di gara. Dopo una prima frazione a reti bianche i padroni di casa erano stati infatti bravi ad andare in vantaggio per 3-1 nel periodo centrale grazie alle reti di Lorenzo e Matteo Dall’Agnol e di Da Forno inframezzate dal momentaneo 2-1 segnato da Andreoni.

Poi però i Bandits si sono riportati sul 3-2 grazie a Privitera, abile a segnare al 43.27 su assist di Sorrenti. Il Feltre ha cercato di congelare il risultato e ci è riuscito fino ai minuti finali quando però Varese ha clamorosamente capovolto la partita con tre reti negli ultimissimi istanti.

Al 54.11 Sorrenti ha centrato il gol del pareggio, al 57.16 ancora il veterano ha servito l’assist per la doppietta di Privitera, infine a porta vuota (59.35) è arrivato il sigillo di Rigoni per il 3-5.

Con un finale del genere i Bandits si saranno finalmente sbloccati? La risposta potrebbe arrivare già domenica sera quando Varese ospiterà al PalAlbani l’Ora, nettamente sconfitta (6-0) ieri dal Milano Rossoblu.