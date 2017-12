Dipinti disegni e sculture: l’estro creativo di Sir John Drake-Moore

Per la prima volta al Civico Museo di Maccagno arrivano le opere di Sir John Drake-Moore.

La mostra, curata da Clara Castaldo con la collaborazione di Davide Simone, ed intitolata “Paintings, drawings, sculptures and other… Moore. Mostra d’arte in ricordo di Sir John Drake-Moore“, verrà inaugurata sabato 9 dicembre alle ore 17.30.

La selezionata e prestigiosa antologica, con lavori inediti provenienti da collezioni private, presenta al pubblico l’opera e i giorni di un grande protagonista delle arti dell’epoca contemporanea: tra dipinti, bozzetti, sculture, realizzazioni di puro design e disegni per scenografie teatrali, si squaderna allo spettatore il percorso creativo ed inventivo di John Drake-Moore.

“Una grande rassegna dal respiro internazionale è quella che vedremo qui in museo – spiega Fabio Passera, Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca – Una straordinaria occasione che conferma la nostra istituzione cittadina come sito culturale permeabile a suggestioni, collezioni e rassegne di valore internazionale. Ci prepariamo con questa manifestazione a festeggiare il ventesimo anno del nostro museo cittadino”.

“La progettazione, intesa come attività che si trova alla base della costruzione/realizzazione di qualsiasi oggetto complesso, sia esso materiale o soltanto concettuale, si trova al centro di questa rassegna d’arte. Moore, partendo da norme e disegni, perviene con infinita fantasia, alla definizione di personalissime linee guida e specifiche necessarie alla realizzazione di straordinari manufatti e opere grafiche riassunti all’interno di un progetto. In senso più esteso, proveremo ad indagare il concetto stesso di progettazione, vale a dire l’insieme delle fasi di pianificazione e di programmazione in vista di un risultato atteso entro l’orizzonte delle arti visive”, commenta Clara Castaldo.

In occasione del vernissage, verrà anche presentato REAL ART VOLUME #3 – 2017, la pubblicazione-portfolio d’arte a carattere benefico con opere uniche, autografe di 13 artisti contemporanei. Dopo il successo dei primi due numeri, infatti, il progetto prosegue con un’edizione limitata di 130 copie con lavori di: Andrea Bassani, Gianni Cella, Mattia Consonni, Mario De Leo, Marcello Diotallevi, Nataly Maier, Renzo Nucara e Carla Volpati, Claudio Parentela, Peter Hide 311065, Alfredo Rapetti Mogol, Tobia Rava’, Isabella Rigamonti, Tetsuro Shimizu.

“Il progetto – spiegano gli organizzatori di Varese – ha voluto coinvolgere stampatori, editori, giornalisti e creativi uniti nel nome della creatività e dalla solidarietà. Il ricavato dell’alienazione, infatti, ogni anno è destinato a sostenere un’associazione che opera senza fine di lucro sul territorio. Quest’anno il contributo verrà devoluto alla Mensa dei poveri di via B. Luini a Varese, gestita dalle suore della Riparazione che fornisce, tramite donazioni e volontari, più di 300 pasti giornalieri a famiglie in stato di bisogno. Ciascun artista è presente nel volume con una doppia pagina: un’opera stampata ed una originale applicata, una sorta di piccolo museo su carta, che invita ad un rapporto anche tattile con il prodotto artistico”.