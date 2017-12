Una domenica di festa a Sciarè, tra albero e panettone

Una domenica di festa per il Natale a Sciarè, popoloso quartiere di Gallarate. Una bella festa con il nuovo albero di Natale del quartiere, con i bambini di tutti gli asili e le scuole, con la vendita del panettone del Comitato Genitori.

Appuntamento domani, domenica 3 dicembre, dalle 15.15.

Si parte con i canti dei bimbi, poi alle 16.45 all’imbrunire sarà il momento dell’accensione dell’albero della scuola di via Somalia. Dalle 17.15 la festa prosegue “itinerante” nelle strade del rione, fino ad arrivare all’albero di Natale del quartiere in via Cattaneo, decorato dal progetto “A Sciarè… tutti i colori del mondo” (in omaggio anche alla convivenza di tante persone di diversa origine). E infine sarà la volta del canto finale che vede uniti i cori della scuola primaria, della scuola dell’infanzia – fresca di dedicazione a Leo Lionni, cerimonia sabato-, dell’asilo Borgomaneri.

Domenica si potrà anche comprare il panettone solidale ideato a sostegno della scuola Primaria del quartiere. Il panettone è proposto insieme dalla scuola Collodi di via Pradisera e dal Comitato Genitori della Primaria De Amicis di Sciarè: «La novità è quella di aver unito le idee, le capacità e le competenze e di aver creato un prodotto che va oltre ai cancelli della scuola, che corre nelle vie e attraversa in modo trasversale la città di Gallarate, in un’ottica di sinergie e di passi comuni. Abbiamo anticipato l’invito rivoltoci nella serata dedicata ai genitori e lo abbiamo tramutato in realtà. Fare rete significa creare collegamenti e puntare a coinvolgere tante persone, per raggiungere i migliori risultati e così, accanto alle classiche iniziative, emergono proposte sempre più accattivanti e coinvolgenti.

Dopo la festa di Sciarè il 3 dicembre, il panettone sarà disponibile anche alla festa della Collodi in Pradisera il 7 dicembre.