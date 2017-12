Da domenica occhio alla neve e al gelicidio

Possibili situazioni critiche, da domenica, per le previsioni di nevicate un po’ su tutta la Lombardia.

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve a partire dalle ore 12 di domani, domenica 10 dicembre, su tutto il territorio

regionale.

«Da meta’ giornata di domani, domenica 10 dicembre – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Simona Bordonali – sono previste deboli nevicate ad iniziare su Alpi, Prealpi (nella foto: Dumenza, 1 dicembre 2017) e Appennino. Tra il pomeriggio e la sera possibili anche sulla Pianura, maggiormente probabili sui settori centro-orientali. Accumuli ovunque generalmente deboli: solo localmente sui settori Prealpini orientali, attorno o lievemente superiori ai 10 cm fin sui fondovalle entro la mezzanotte. Sulla Pianura assai variabili dai 0-2 cm dei settori occidentali ai 0-5 cm di quelli centro-orientali. Gia’ dalla tarda serata possibile passaggio a pioggia mista a neve o pioggia a partire dai settori della Pianura meridionale e Appennino con possibili fenomeni di gelicidio (pioggia che gela al suolo). Lunedi’ 11 dicembre il tempo sara’ perturbato con nevicate diffuse su Alpi, Prealpi e alta Pianura con quota neve in deciso rialzo nel corso della mattinata fino a portarsi gradualmente oltre i 1200 metri. Nella notte possibili episodi di gelicidio (pioggia che gela al suolo) specie sulla bassa Pianura centro-occidentale e Appennino».

Le problematiche principali per rischio neve – spiegano dalla Regione – potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà e rallentamenti del traffico stradale e ferroviario, oltre le quote segnalate. Oltre che ai possibili episodi di gelicidio (pioggia che gela al suolo) durante la fase perturbata. Anche nelle zone dove i quantitativi di neve saranno contenuti, non si esclude la possibile formazione di ghiaccio.

Palazzo Lombardia chiede pertanto ai sistemi locali di protezione civile di porsi in una fase operativa di ATTENZIONE, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza, per la sicurezza della circolazione del traffico sulle strade e la riduzione dei rischi connessi.

