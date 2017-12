I domiciliari non bastano, 47enne finisce in carcere dopo il terzo reato in un anno

I carabinieri della stazione di Busto Arsizio hanno riarrestato un 47enne di Busto Arsizio che ha voluto chiudere il 2017 con un terzo provvedimento restrittivo nei suoi confronti. L’uomo, disoccupato e pregiudicato, ha impegnato ancora una volta i militari del territorio.

Sottoposto a detenzione domiciliare per ben due diversi provvedimenti, uno per stalking nei confronti della ex-compagna e l’altro a seguito di un arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale (eseguito dai colleghi di Legnano), è finito di nuovo nei guai.

Non contento della sua difficile situazione giudiziaria è stato colpito da provvedimento di aggravamento della misura cautelare, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, per aver violato ripetutamente la misura dei domiciliari. In sostanza continuava a girare liberamente per la città nonostante gli fosse stato vietato.

Per questo motivo passerà l’ultimo dell’anno in carcere.