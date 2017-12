Don Emilio lascia il Santuario per andare a fare il parroco a Misinto

Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli resterà temporaneamente senza parroco. La notizia è arrivata dall’informatore parrocchiale con una lettera di don Emilio Giavini che ha annunciato il suo trasferimento alla parrocchia di Misinto.

“Sto per lasciare il Santuario dopo poco più di tre anni di servizio – spiega con semplicità il religioso che proprio nel 2014 ha preso il posto dello storico arciprete Sebastiano Del Tredici – Sia pure breve nel tempo, l’esperienza al Santuario mi è stata veramente preziosa e la considero un grande dono che ha arricchito la mia vita”.

All’origine dell’addio l’invito del vicario episcopale Michele Elli, arrivato a settembre, per aiutare i fedeli della parrocchia di Misinto: “Ho iniziato a fare il pendolare da Saronno, tutti i giorni e più volte al giorno. Qualche settimana fa, lo stesso vicario, d’accordo con l’arcivescovo monsignor Mario Delpini, mi chiedeva se ero disposto a trasferirmi a Misinto, data la situazione particolarmente delicata della parrocchia. Dopo qualche minuto di esitazione, non me la sono sentita di dire di no: ho dato quindi ancora la mia disponibilità ma se lascio con un po’ di dispiacere il Santuario”. Don Emilio conclude con un grazie alla città: “Ringrazio quanti mi hanno accolto e voluto bene per tutti invoco dalla Madonna dei Miracoli protezione e benedizione”.